LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-1!

Notizia in breve

Alle 14.14 è iniziata la fase di preparazione di gara-1 del GP di Germania di motocross MXGP 2026. La corsa è partita con i piloti che si sono schierati sulla linea di partenza, pronti a partire. La gara è in corso e si stanno svolgendo le prime fasi di competizione. La diretta è aggiornata in tempo reale, con le informazioni sui posizionamenti e gli eventi che si verificano in pista.