LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | parte gara-1!
Alle 14.14 è iniziata la fase di preparazione di gara-1 del GP di Germania di motocross MXGP 2026. La corsa è partita con i piloti che si sono schierati sulla linea di partenza, pronti a partire. La gara è in corso e si stanno svolgendo le prime fasi di competizione. La diretta è aggiornata in tempo reale, con le informazioni sui posizionamenti e gli eventi che si verificano in pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTE GARA-1! 14.14 Inizia la fase di preparazione di gara-1. 14.09 Gajser sarà invece presente nonostante la caduta dello scorso GP in Francia. 14.04 Ricordiamo la separazione con effetto immediato di Seewer con la Ducati, oltre la sostituzione di Elzinga nei confronti dell’infortunato Guadagnini. 13.59 Non ci sarà Vialle al via del GP tedesco, ieri ritirato dopo un solo giro, risulta ancora dolorante. 13.54 Ieri in qualifica, successo per Febvre in MXGP. 13.50 In MX2 vittoria per Sacha Coenen. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Germania di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Germania 2026, riparte la sfida Coenen contro Herlings. 🔗 Leggi su Oasport.it
MOTOCROSS INTERNAZIONALI di MANTOVA 8.2.2026 MX1 RACE1
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