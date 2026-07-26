LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa segue Vialle

Durante le prove del Gran Premio di Repubblica Ceca di motocross, a metà giornata, Febvre si è portato a 2,4 secondi da Vialle, che guida la gara. Alle 15.33, Herlings mantiene un vantaggio di 5 secondi su Vialle, che si trova in seconda posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00? Febvre si porta a 2.4 secondi da Vialle. 15.33? Herlings mantiene 5 secondi di distacco sul francese Tom Vialle. 17.22? Febvre scavalca Adamo, per la terza piazza. 19.49? Sfida tra Adamo e Febvre per la terza posizione. 21.11? HERLINGSS supera Vialle per la testa della corsa. 23.25? Gajser salein sesta posizione, rimonta furiosa dell’alfiere della Yamaha. 25.01? Subito battaglia tra Vialle e Herlings per la testa della gara. 27.47? Febvre quarto, Gajser nono con Fernandez decimo. 29.51? Vialle in testa, segue Herlings e Adamo. INIZIA GARA-1! 14.14 Assente anche Forato. 14.09 Inizia la fase di preparazione di gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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