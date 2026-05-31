LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in testa segue Herlings

Durante la gara di motocross in Germania, Coenen guida la corsa, con Herlings a 3,9 secondi di distanza. Adamo si trova a circa un secondo da Herlings. La corsa è in corso e i piloti stanno cercando di migliorare le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21.05? Herlings si trova 3.9 secondi da Coenen, Adamo a 1.8 da Herlings. -23.01? Bonacorsi si trova in decima posizione e Forato dodicesimo. -25.11? Adamo ora deve vedersela con Febvre, sfida aperta per la terza piazza. -27.36? HERLINS supera Adamo, è subito sfida per la vittoria tra il belga e l’olandese. -29.59? Coenen in testa, secondo Adamo e terzo Herlings. INIZIA GARA-2! 17.05 Tutto pronto per il via di gara-2 di MXGP. 17.00 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 16.55 Ricordiamo l’assenza di Vialle e Guadagnini per infortunio. 16.51 Gara-1 di MXGP è stata vinta da Lucas Coenen dopo una prestazione praticamente perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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