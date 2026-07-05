LIVE Motocross GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in testa seguono Vialle Febvre e Herlings

Coenen guida la classifica dopo le prime fasi del GP Sudafrica MXGP 2026, seguito da Vialle, Febvre e Herlings. Renaux si trova in decima posizione, in una gara in ombra. Per gli italiani, Adamo è settimo, mentre Forato si colloca in undicesima posizione. La competizione prosegue con questi piloti in evidenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42? Gara in ombra per Renaux, solamente decimo al momento. 14.25? Per quanto riguarda gli italiani: settima piazza al momento per Adamo e undicesimo posto per Forato. 16.01? Caduta per Pauls Jonass. Riparte quasi in fondo al gruppo. 18.51? Crollo di Vialle, superato da Febvre e Herlings. 20.36? Giro veloce per Romain Febvre, il francese lancia l’attacco per la seconda posizione di Vialle. 22.01? Coenen aumenta il suo vantaggio a 2.3 secondi da Vialle. 24.14? Gajser supera Adamo per la sesta piazza. 26.22? Vialle si trova a 1.5 da Coenen, Febvre ad un secondo dal connazionale francese e a 6 decimi Herlings dietro l’attuale campione del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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