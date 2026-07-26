LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa segue Febvre
Adamo si trova a 3.9 secondi da Vialle, mentre Febvre ha superato Vialle alle 7.14. Vialle, pilota Honda, sta attraversando un momento difficile, il che potrebbe portare a una battaglia con Adamo. Herlings guida la classifica, seguito da Febvre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.01? Adamo si trova a 3.9 da Tom Vialle. 7.14? Febvre scavalca Vialle, crollo del pilota Honda che può innescare ora una battaglia con Adamo. 9.59? Vialle crolla a 10 secondi da Herlings, mentre Febvre si avvicina per una lotta tutta francese per la seconda posizione. 11.15? Gajser perde una posizione, superato da Fernandez per la sesta piazza. 13.00? Febvre si porta a 2.4 secondi da Vialle. 15.33? Herlings mantiene 5 secondi di distacco sul francese Tom Vialle. 17.22? Febvre scavalca Adamo, per la terza piazza. 19.49? Sfida tra Adamo e Febvre per la terza posizione. 21.11? HERLINGSS supera Vialle per la testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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