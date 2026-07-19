LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa segue Febvre
Durante il GP del Gran Bretagna di motocross, un pilota si è ritirato dopo una caduta. A un'ora e sei minuti dalla partenza, un altro ha subito un incidente e si è ritirato. A tre minuti e due secondi, Febvre si trovava a 1,4 secondi da Herlings. Quattro minuti e sedici secondi più tardi, Gajser è caduto, perdendo la posizione a favore di Febvre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.06? Brutta caduta per Pauls Jonass che si ritira. 3.02? Febvre si trova a 1.4 da Herlings. 5.36? ATTENZIONE caduta di Gajser, perde la posizione su Febvre. 7.02? Febvre si porta a 1.4 da Gajser, la lotta per il secondo posto è ancora tutta da vivere. 9.24? GP complicato per Renaux sempre al limite della top ten. 11.01? Gajser sta dando tutto, restano 7 i decimi di distacco da Herlings. 13.25? Adamo stabile in quinta posizione appena dietro a Fernandez. 15.01? Gajser a 6 decimi da Herlings. La sfida per la vittoria è ancora viva. 17.59? Niente da fare per Coenen, il problema fisico alla gamba è troppo grande. 🔗 Leggi su Oasport.it
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