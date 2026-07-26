LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio e la tabella rossa

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jorge Prado ha vinto il Gran Premio di motocross in Repubblica Ceca, conquistando anche la leadership della classifica generale. Herlings, che si era aggiudicato le prove precedenti, si è classificato secondo, accumulando 615 punti. Coenen e Febvre seguono rispettivamente con 566 e 541 punti. Gajser e Fernandez completano la top five con 489 e 414 punti. La gara si è svolta in condizioni di pista asciutta e ha visto numerosi sorpassi nelle fasi finali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53 Questa la classifica generale: Herlings 615 punti, Coenen 566, Febvre 541, Gajser 489, Fernandez 414. 17.51 Herlings domina entrambe le gare e si prende ora la testa della classifica per l’assenza di Coenen. Vialle ottimo secondo e Gajser terzo. Adamo sfortunato nella seconda gara ma chiude in top ten. 17.47 Questo l’ordine di arrivo di gara-2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 35:34.003 19 0 0 1:49.092 4 1:53.489 1:52.107 1:52.282 0:33.165 0:24.618 0:27.414 0:28.292 Finish 2 16 Vialle, Tom FRA HON 35:44.913 19 0:10.910 0:10.910 1:49.821 1 1:52.391 1:53.119 1:52.082 0:32.926 0:24.507 0:26.973 0:27.985 Finish 3 243 Gajser, Tim SLO YAM 35:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

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