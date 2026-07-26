LIVE Motocross GP Cechia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio e la tabella rossa

Notizia in breve

Jorge Prado ha vinto il Gran Premio di motocross in Repubblica Ceca, conquistando anche la leadership della classifica generale. Herlings, che si era aggiudicato le prove precedenti, si è classificato secondo, accumulando 615 punti. Coenen e Febvre seguono rispettivamente con 566 e 541 punti. Gajser e Fernandez completano la top five con 489 e 414 punti. La gara si è svolta in condizioni di pista asciutta e ha visto numerosi sorpassi nelle fasi finali.