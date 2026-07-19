LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio doppio ritiro per Coenen
Nel Gran Premio di motocross in Gran Bretagna, il pilota Herlings ha vinto la gara, mentre due concorrenti, Coenen e un altro, sono stati costretti al ritiro. La classifica generale vede Coenen al primo posto con 566 punti, seguito da Herlings con 555, Febvre con 494, Gajser con 452 e Renaux con 392. La diretta si è conclusa alle 18.50, con aggiornamenti disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 18.49 Classifica generale: Coenen 566 punti, Herlings 555, Febvre 494, Gajser 452, Renaux 392. 18.48 Herlings domina e conquista il Gran Premio della Gran Bretagna. Doppio ritiro per problemi fisici per Coenen, il fenomeno belga ci prova ma si arrende al troppo dolore. Buone prove di Gajser e Febvre che completano il podio. Adamo conquista un doppio quinto posto in un GP davvero complicato. 18.47 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:38.594 17 0 0 1:56.124 11 1:56.944 1:56.834 1:57.656 0:35.938 0:36.260 0:24. 🔗 Leggi su Oasport.it
The battle we've been waiting for! Herlings vs Lucas Coenen!
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