LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio doppio ritiro per Coenen

Notizia in breve

Nel Gran Premio di motocross in Gran Bretagna, il pilota Herlings ha vinto la gara, mentre due concorrenti, Coenen e un altro, sono stati costretti al ritiro. La classifica generale vede Coenen al primo posto con 566 punti, seguito da Herlings con 555, Febvre con 494, Gajser con 452 e Renaux con 392. La diretta si è conclusa alle 18.50, con aggiornamenti disponibili online.