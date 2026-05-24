LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio secondo Coenen
Jorge Herlings ha vinto il Gran Premio di motocross in Francia, mantenendo la testa fin dall’inizio della gara. Il pilota olandese ha ottenuto la vittoria con una performance solida, mentre il secondo posto è stato conquistato da Coenen, che ha tentato di migliorarsi fino alla fine ma si è dovuto accontentare della posizione alle sue spalle. La gara si è conclusa con Herlings davanti e Coenen a seguire, senza ulteriori cambi di posizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Vittoria conquistata da Herlings con forza dall’inizio del GP, Coenen ci prova fino alla fine ma si arrende alla seconda posizione. Ottimo Febvre terzo, Adamo in difficoltà chiude settimo. Sfortunati Gajser e Vialle fuori al via per un brutto incidente. 17.59 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:14.778 20 0 0 1:37.217 2 1:38.916 1:40.266 1:39.072 0:36.441 0:21.874 Finish 2 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:15.718 20 0:00.940 0:00.940 1:37.133 2 1:38.787 1:40.044 1:39.149 0:36.459 0:22.098 Finish 3 1 Febvre, Romain FRA KAW 34:47.715 20 0:32.937 0:31.997 1:37.078 3 1:44.671 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it
There was a bullet on track in MXGP Race 1, Jeffrey Herlings!
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