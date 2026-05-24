LIVE Motocross GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings conquista il Gran Premio secondo Coenen

Notizia in breve

Jorge Herlings ha vinto il Gran Premio di motocross in Francia, mantenendo la testa fin dall’inizio della gara. Il pilota olandese ha ottenuto la vittoria con una performance solida, mentre il secondo posto è stato conquistato da Coenen, che ha tentato di migliorarsi fino alla fine ma si è dovuto accontentare della posizione alle sue spalle. La gara si è conclusa con Herlings davanti e Coenen a seguire, senza ulteriori cambi di posizione.