LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ultimo impegno di lusso per le azzurre

Notizia in breve

Alle 20:00 si è disputata a Hong Kong l'ultima partita della fase eliminatoria della Nations League femminile di volley 2026 tra Italia e Cina. Questa è stata la dodicesima e ultima gara del girone, conclusa con la sfida tra le due nazionali. La partita è stata seguita in diretta, offrendo un confronto tra le squadre in vista delle prossime fasi del torneo.