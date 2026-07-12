LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | ultimo impegno di lusso per le azzurre
Alle 20:00 si è disputata a Hong Kong l'ultima partita della fase eliminatoria della Nations League femminile di volley 2026 tra Italia e Cina. Questa è stata la dodicesima e ultima gara del girone, conclusa con la sfida tra le due nazionali. La partita è stata seguita in diretta, offrendo un confronto tra le squadre in vista delle prossime fasi del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima partita della fase eliminatoria della Volley Nations League femminile 2026, in programma a Hong Kong tra Italia e Cina. Per l’Italia resta ancora un ultimo ostacolo prima di concentrarsi sulle Finals di Macao. Domenica 12 luglio, alle ore 14.00 italiane, le azzurre di Julio Velasco affronteranno la Cina nell’ultima gara della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026. La qualificazione alla fase finale è già stata conquistata con un turno d’anticipo, ma la sfida mantiene un peso specifico elevato: un successo consentirebbe infatti di chiudere nel migliore dei modi la prima parte della competizione, consolidando la posizione nelle zone nobili della classifica e presentandosi alle Finals con ulteriore fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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China VS Italy | Women's Volleyball Nations League Predictions
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