LIVE Italia-Cina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Zhuang firma il pareggio delle asiatiche
La partita tra Italia e Cina nel torneo delle Nazioni di volley femminile 2026 si è conclusa con un punteggio di 1-1. Zhuang ha segnato il gol che ha portato le asiatiche al pareggio. La partita si è svolta in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Sono in programma anche altre sfide, tra cui Italia-Turchia e Italia-Serbia, con inizio rispettivamente alle 17 e alle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 21-25 Invasione Italia e la Cina pareggia il conto con una grande difesa e una Zhuang inarrestabile in attacco. Per l’Italia letale l’ennesimo break pesante subito nella prima parte del set (0-7) 21-24 Diagonale di Sylla da zona 4 20-24 Out Li da zona 4 19-24 Parallela di Zhuang da zona 4 19-23 Primo tempo Fahr 18-23 Diagonale di Zhuang da zona 4 18-22 Parallela di Sylla da zona 4 17-22 Mano out Antropova da seconda linea 16-22 Muro di Gong 16-21 Parallela di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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