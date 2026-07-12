LIVE Italia-Cina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Zhuang firma il pareggio delle asiatiche

Notizia in breve

La partita tra Italia e Cina nel torneo delle Nazioni di volley femminile 2026 si è conclusa con un punteggio di 1-1. Zhuang ha segnato il gol che ha portato le asiatiche al pareggio. La partita si è svolta in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Sono in programma anche altre sfide, tra cui Italia-Turchia e Italia-Serbia, con inizio rispettivamente alle 17 e alle 18.