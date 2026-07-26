LIVE Italia-Cina 2-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-22 le azzurre vincono in lotta il 3° set
L'Italia ha vinto il terzo set contro la Cina con un punteggio di 25-22. Durante la fase, la giocatrice cinese Tang ha tentato un attacco in diagonale da posto 4, senza trovare le mani del muro avversario. Sul punteggio di 24-22, Nervini ha concluso con un attacco vincente, mentre in precedenza Spirito è entrata in campo al posto di Omoruyi. Meli ha sbagliato un servizio, ma non c’è stata invasione nel suo attacco e Nervini ha bloccato un attacco avversario con un muro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Lungo l’attacco in diagonale di Tang da posto 4 con la cinese che non trova le mani del muro. 24-22 Attacco vincente di Nervini Entra Spirito per Omoruyi 23-22 Lungo il servizio di Meli 23-21 Non c’è stata invasione di Meli 23-21 Murata la diagonale di Nervini da posto 4. La palla resta vagante nei pressi della rete, Meli è la più veloce di tutte e chiude il punto. Challenge chiamato dalla Cina 22-21 Diagonale stretta di Zhuang da posto 4. Un paio di difese eccelse da parte della Cina, prima sul muro di Antropova su Zhuang e poi sulla diagonale dell’opposta azzurra 22-20 Primo tempo di Meli 21-20 Zhuang attacca in parallela da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Le AZZURRE volano alle FINALS: Italia-Cina 3-2 | Volleyball Nations League | DAZN
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