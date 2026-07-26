LIVE Italia-Cina 2-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-22 le azzurre vincono in lotta il 3° set

Notizia in breve

L'Italia ha vinto il terzo set contro la Cina con un punteggio di 25-22. Durante la fase, la giocatrice cinese Tang ha tentato un attacco in diagonale da posto 4, senza trovare le mani del muro avversario. Sul punteggio di 24-22, Nervini ha concluso con un attacco vincente, mentre in precedenza Spirito è entrata in campo al posto di Omoruyi. Meli ha sbagliato un servizio, ma non c’è stata invasione nel suo attacco e Nervini ha bloccato un attacco avversario con un muro.