LIVE Italia-Cina 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le asiatiche vincono in volata il terzo set 22-25

Notizia in breve

Le squadre asiatiche hanno vinto il terzo set contro l’Italia nella partita di Nations League femminile, con un punteggio di 22-25. La partita si è conclusa con un risultato complessivo di 1-2 in favore delle avversarie. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Sono previste anche altre partite di volley femminile giovanile, tra cui Italia-Turchia U18 e Italia-Serbia U22, entrambe trasmesse in diretta a partire da 17.00 e 18.00 rispettivamente.