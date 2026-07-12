LIVE Italia-Cina 1-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le asiatiche vincono in volata il terzo set 22-25
Le squadre asiatiche hanno vinto il terzo set contro l’Italia nella partita di Nations League femminile, con un punteggio di 22-25. La partita si è conclusa con un risultato complessivo di 1-2 in favore delle avversarie. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Sono previste anche altre partite di volley femminile giovanile, tra cui Italia-Turchia U18 e Italia-Serbia U22, entrambe trasmesse in diretta a partire da 17.00 e 18.00 rispettivamente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 3-2 Parallela di Li da zona 4. Muro italiano impalpabile finora 3-1 Primo tempo Fahr 2-1 Errore al servizio Cina 1-1 Vincente Li da zona 4 1-0 Primo tempo Fahr Peccato perchè le azzurre avevano rimontato, pareggiando a quota 22, poi ancora una volta il muro della Cina ha fatto la differenza, prima toccando e poi respingendo gli attacchi di una Antropova al di sotto dei suoi standard 22-25 Muro di Zhuang su Antropova 22-24 Diagonale di Zhuang da zona 4 22-23 Errore... 🔗 Leggi su Oasport.it
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