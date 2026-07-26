LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-16 le azzurre dominano il 1° set

Notizia in breve

Le azzurre hanno vinto il primo set contro la Cina nella partita di Nations League femminile, con un punteggio di 25-16. Nel secondo set, la Cina è passata avanti con un punto di Antropova, che ha segnato tra muro e rete, mentre la squadra asiatica ha schierato Diao, Gong e Wang A. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.