LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-16 le azzurre dominano il 1° set
Le azzurre hanno vinto il primo set contro la Cina nella partita di Nations League femminile, con un punteggio di 25-16. Nel secondo set, la Cina è passata avanti con un punto di Antropova, che ha segnato tra muro e rete, mentre la squadra asiatica ha schierato Diao, Gong e Wang A. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Attacco vincente di Gong 1-0 Antropova insacca il pallone tra muro e rete con la diagonale da posto 2. La Cina ha iniziato il secondo set con Diao-Gong, Wang A.Q-Wang Y.Y, Zhuang-Dong e Wang SECONDO SET 25-16 Aaaaaceeeee Syllaaaaa Rientra Nervini al posto di Spirito 24-16 Errore al servizio di Dong 23-16 La palla tocca la testa di Orro ma sopra l’altezza della rete. Punto che resta alla Cina. 23-16 Orro tocca il pallone a muro ma è in seconda linea. L’azzurra dice di aver toccato il pallone con i capelli e non con le mani. Challenge chiesto dall’Italia 23-15 Muro vincente di Wang Y.Y Entra Orro... 🔗 Leggi su Oasport.it
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