LIVE Italia-Cina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | 23-25 le cinesi vincono in volata il 2° set

Notizia in breve

L’Italia e la Cina si sono concluse sul punteggio di 1-1 nella partita di Nations League femminile di volley 2026. La Cina ha vinto il secondo set 25-23, dopo aver perso il primo 23-25. Durante il match sono state segnate alcune azioni chiave, tra cui una battuta di Egonu e un errore al servizio di Zhuang. In campo sono state effettuate sostituzioni, tra cui l’ingresso di Antropova al posto di Cambi.