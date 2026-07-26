LIVE Italia-Cina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | 23-25 le cinesi vincono in volata il 2° set
L’Italia e la Cina si sono concluse sul punteggio di 1-1 nella partita di Nations League femminile di volley 2026. La Cina ha vinto il secondo set 25-23, dopo aver perso il primo 23-25. Durante il match sono state segnate alcune azioni chiave, tra cui una battuta di Egonu e un errore al servizio di Zhuang. In campo sono state effettuate sostituzioni, tra cui l’ingresso di Antropova al posto di Cambi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 In rete la battuta di Egonu. 23-24 Muuurooo Omoruyiii Entra Antropova al posto di Cambi. Egonu al servizio 22-24 Errore al servizio di Zhuang 21-24 Diagonale di Zhuang da posto 4. 21-23 Larga la diagonale di Zhuang TIME OUT CINA 20-23 Diagonale stretta di Omoruyi da posto 4. 19-23 Mooonsteer bloock Omoruyi!! 18-23 Mani out di Zhuang da posto 4 18-22 Diagonale di Egonu da posto 2. Entrano Nervini e Cambi per Giovannini ed Antropova. 17-22 Gong pizzica le mani del muro con la diagonale da posto 2. Il primo arbitro non ravvisa un tocco a muro, ma Giovannini si assume la responsabilità del tocco Entra Egonu al posto di Orro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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