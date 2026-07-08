LIVE Italia-Ucraina 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | reazione delle avversarie che vincono 23-25 il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 L’Ucraina pareggia! Fallisce la rimonta italiana, con il mani fuori vincente di Dymar. Time-out dell’Ucraina. 23-24 ANCORA UN MURO PER L’ITALIA!! Torna in campo Sylla per Spirito. 22-24 Muro pazzesco dell’Italia, siamo ancora vive! Time-out Velasco. 21-24 Le azzurre mantengono vivo uno scambio praticamente finito, con il pallonetto di Dymar che chiude i giochi. Set point per l’Ucraina, ne dobbiamo annullare tre. E invece il tocco non c’è, punto confermato alle ucraine. Challenge dell’Italia, la deviazione sembrava essere netta. 21-23 Non c’è il tocco del muro sul guizzo a rete di Nervini. 21-22 Meliushkyna chiude la ricezione slash. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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