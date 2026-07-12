LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano il primo set 25-19

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di Nations League femminile di volley, l’Italia ha vinto il primo set contro la Cina con il punteggio di 25-19. Le azzurre hanno preso il comando fin dall’inizio, mantenendo il ritmo fino alla conclusione del parziale. La sfida prosegue con le due squadre che si preparano a giocare i prossimi set in un match ancora aperto.

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