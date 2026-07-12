LIVE Italia-Cina 2-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre dominano il quarto set è ancora tie break!

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Italia e Cina si sono concluse con un pareggio 2-2 nella partita di volley femminile della Nations League 2026. Le azzurre hanno vinto il quarto set, portando la sfida al tie break. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con altre gare di volley femminile in programma nel pomeriggio, tra cui Italia-Turchia Under 18 e Italia-Serbia Under 22.

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