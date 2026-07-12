Italia e Cina si sono concluse con un pareggio 2-2 nella partita di volley femminile della Nations League 2026. Le azzurre hanno vinto il quarto set, portando la sfida al tie break. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con altre gare di volley femminile in programma nel pomeriggio, tra cui Italia-Turchia Under 18 e Italia-Serbia Under 22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 2-2 Invasione Cina 1-2 Diagonale Antropova da zona 2 0-2 Diagonale di Zhuang da zona 4 0-1 Parallela di Gong da zona 2 C’è Omoruyi al posto di Sylla in zona 4 25-12 La parallela di Antropova chiude un quarto set a senso unico. Si va al tie break!. Con questo risultato, al di là dell’esito del tie break, la Cina enterà in tabellone come organizzatrice all’ottavo posto e affronterà gli USA nei quarti. per l’Italia Olanda o Giappone in base all’esito questa sera di Olanda-Serbia 24-12 Muro di Chen su Antropova 24-11 Out Nervini da zona 4 24-10 Fallo Cina 23-10 Primo tempo Fahr 22-10 Out il bagher di M. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Cina 2-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano il quarto set, è ancora tie break!

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