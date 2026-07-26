La partita tra Italia e Cina nella finale per il terzo posto della Nations League di volley femminile termina con un punteggio di 0-0. Durante il match, Nervini realizza una parallela vincente da posto 4, mentre Antropova segna un diagonale da posto 2. In precedenza, si verifica un'invasione a muro da parte di una giocatrice italiana. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Parallela vincente di Nervini da posto 4 1-1 Diagonale di Antropova da posto 2. 0-1 Invasione a muro di Danesi. PRIMO SET 9.28 Questo il sestetto titolare cinese: Tang-Zhuang, Xie-Gong, Wang A.Q-Wang Y.Y e Wang Menjie 9.27 Questo lo starting six italiano: Sylla-Nervini, Orro-Antropova, Fahr-Danesi e Fersino (libero) 9.26 Concluso l’inno cinese. 9.25 Terminato l’inno di Mameli. È ora il momento dell’inno nazionale cinese. 9.24 È il momento dell’inno nazionale italiano 9.22 La Cina si affiderà al talento di Zhuang Yushan. La schiacciatrice di San Giovanni in Marignano ha trascinato la propria nazionale sia nei quarti che in semifinale e proverà a ripetersi quest’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Italia-Cina 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la finale per il 3° posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VNL Finals Femminili: Velasco al termine di Italia-Olanda 3-0

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre già certe del secondo posto, a caccia della decima vittoriaDurante la partita di volley femminile valida per la Nations League 2026, le azzurre hanno conquistato la decima vittoria e sono già certe del...

Leggi anche: Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario finale 3°-4° posto, tv, streaming

Temi più discussi: VNL Finals: Italia-Cina vale il bronzo, Brasile e Turchia per il titolo; LIVE! Italia-Cina: le Azzurre vogliono il bronzo nella VNL 2026; LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio una medaglia preziosa; Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?.

#Italia- #Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVE x.com

LIVE Italia-Cina 0-0, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: partenza perfetta delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Cina, ... oasport.it

Italia-Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVELa nazionale azzurra di Velasco a caccia della medaglia di bronzo a Macao: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Hormuz è un problema italiano più di quanto sembri reddit