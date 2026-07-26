Italia-Cina oggi Nations League volley femminile 2026 | orario finale 3°-4° posto tv streaming

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 09.30 si gioca Italia-Cina per il terzo posto della Nations League femminile 2026 di volley. La partita si svolge in mattinata e verrà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La sfida si tiene dopo che entrambe le squadre hanno perso le semifinali. La gara si disputa in Italia.

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Oggi domenica 26 luglio (ore 09.30) si gioca Italia-Cina, finale per il terzo posto della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver perso contro il Brasile al tie-break in una semifinale di fuoco e aver detto addio al sogno di conquistare il prestigioso trofeo per la terza volta consecutiva, le azzurre torneranno in campo a Macao per affrontare le padrone di casa nel confronto che metterà in palio il terzo gradino del podio alle spalle del Brasile e della Turchia. Le Campionesse del Mondo hanno tutte le carte in regola per superare l’ostacolo asiatico, che ha eliminato gli USA ai quarti di finale e poi ha ceduto con un secco 3-0 al cospetto delle anatoliche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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