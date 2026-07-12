LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre già certe del secondo posto a caccia della decima vittoria

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di volley femminile valida per la Nations League 2026, le azzurre hanno conquistato la decima vittoria e sono già certe del secondo posto. La gara si è svolta in diretta e ha visto le italiane mantenere un vantaggio costante nel punteggio. La sfida contro la Cina si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, che ha confermato la propria posizione in classifica. Sono previsti altri incontri, tra cui Italia-Turchia e Italia-Serbia, in programma nelle prossime ore.

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