LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre già certe del secondo posto a caccia della decima vittoria
Durante la partita di volley femminile valida per la Nations League 2026, le azzurre hanno conquistato la decima vittoria e sono già certe del secondo posto. La gara si è svolta in diretta e ha visto le italiane mantenere un vantaggio costante nel punteggio. La sfida contro la Cina si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, che ha confermato la propria posizione in classifica. Sono previsti altri incontri, tra cui Italia-Turchia e Italia-Serbia, in programma nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE U18 DALLE 17.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.30 13.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima partita della fase eliminatoria della Volley Nations League femminile 2026, in programma a Hong Kong tra Italia e Cina. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima partita della fase eliminatoria della Volley Nations League femminile 2026, in programma a Hong Kong tra Italia e Cina. Per l’Italia resta ancora un ultimo ostacolo prima di concentrarsi sulle Finals di Macao. Domenica 12 luglio, alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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