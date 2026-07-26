Al 14° giro, Hamilton si ferma ai box per cambiare le gomme medie, lasciando Verstappen in testa. Piastri guida il gruppo davanti a Norris, mentre Leclerc si avvicina. Verstappen si difende da Hamilton, che ha deciso di non insistere e di rientrare in pista. Norris rimane secondo, mentre Leclerc guadagna posizione. La gara prosegue con le vetture che affrontano le curve dell’Hungaroring.

14° giro - Hamilton giustamente desiste dal rimanere dietro a Verstappen e va in corsia box per montare le gomme medie Hamilton è frustrato perché potrebbe avere il passo delle due McLaren, ma la Red Bull più lenta appare un muro invalicabile traendo vantaggio sul dritto 12° giro - Hamilton continua a mettere pressione su Verstappen, ma non trova mai il pertugio per tentare il sorpasso 9° giro - Hamilton è sempre vicinissimo a Verstappen, ma la Red Bull-Ford riesce a guadagnare quei metri importanti sul rettifilo di arrivo che la mettono al riparo dalla Ferrari 6° giro - Piastri ha 1" su Norris e 3" su Verstappen che continua a difendersi da... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Piastri guida il gruppo su Norris, Verstappen si difende da Hamilton, poi Leclerc

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