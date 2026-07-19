Durante il 29° giro del Gran Premio in Belgio, Verstappen ha superato Norris a Les Combes, conquistando il terzo posto. Norris non ha ancora effettuato il pit-stop e si trova a circa 2,6 secondi da Leclerc, che guida con 4,8 secondi di vantaggio su Norris. Leclerc e Antonelli sono separati da 2,5 secondi. Più indietro, Piastri e Hamilton seguono gli altri piloti in classifica.

29° giro - Verstappen va all'attacco di Norris a Les Combes e sale in terza posizione. Norris è sempre senza pit-stop 27° giro - Leclerc ha 2"6 su Antonelli, 4"8 su Norris poi Verstappen Piastri Hamilton Hadjar Bortoleto Lindblad Lawson Gasly Hulkenberg Colapinto Bearman Albon Sainz Ocon Bottas Alonso. Si ritira ai box per problemi alla frizione la Aston Martin di Stroll Verstappen lamenta mancanza di aderenza nell'anteriore 26° giro - Antonelli prende la scia di Norris e lo supera, Leclerc ha potuto avvantaggiarsi ed ha 3" sulla Mercedes 25° giro - Norris riesce a tenere dietro di sé Antonelli nonostante le sue gomme hard abbiano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live Gp Belgio in diretta: Leclerc e Antonelli divisi da 2"5, Verstappen supera Norris per il 3° posto, poi Piastri e Hamilton

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