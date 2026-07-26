Nel sesto giro del Gran Premio d'Ungheria, Piastri guida con un secondo di vantaggio su Norris e tre su Verstappen, che si difende da Hamilton. Hamilton tenta di sfruttare le gomme soft per avanzare, mentre Leclerc si trova più indietro. Verstappen cerca di mantenere la posizione, con le altre vetture che seguono da vicino. La gara prosegue con i piloti impegnati nelle strategie e nelle battaglie in pista.

6° giro - Piastri ha 1" su Norris e 3" su Verstappen che continua a difendersi da Hamilton il quale vuole sfruttare le gomme soft, poi Leclerc Antonelli Hadjar Lawson Lindblad e Hulkenberg in top 10 4° giro - Piastri conduce su Norris Verstappen Hamilton Leclerc Antonelli Hadjar Lawson Lindblad Hulkenberg Gasly Ocon Bortoleto Colapinto Alonso Russell Bearman Sainz Albon Stroll Bottas Perez 3° giro - Hamilton è una furia e tenta di superare Verstappen per andare a caccia delle due McLaren, ma l'olandese della Red Bull lo chiude da tutte le parti Gran partenza dalla seconda fila di Piastri che passa al comando davanti a Norris poi Verstappen e Hamilton che supera Leclerc, risucchiato nelle prime due curve dai rivali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Piastri balza in testa davanti a Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc (disastroso)

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