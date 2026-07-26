Live GP Ungheria in diretta | Piastri e Norris davanti poi Verstappen e Leclerc Hamilton al secondo pit-stop
Al 34° giro del Gran Premio di Ungheria, Norris e Piastri sono in testa, con Norris avanti di 3 secondi. Verstappen e Leclerc seguono a circa 8 secondi, mentre Hamilton effettua il secondo pit-stop. Dietro, Antonelli è a 21 secondi, e Hadjar a 23 secondi e 8 decimi. Tra gli altri piloti, Russell, Lindblad, Hulkenberg, Gasly e Bortoleto sono più distanti.
34° giro - Norris +3" Verstappen +8" Leclerc +8"5 Antonelli +21" Piastri +23"8 Hamilton poi Hadjar Russell Lawson Lindblad Hulkenberg Gasly Bortoleto Alonso Stroll Colapinto Ocon Sainz Bearman Albon Perez 33° giro - Va per il secondo pit-stop il leader Piastri, primo è ora Norris con 3" su Verstappen Hamiton supera in fretta Hadjar mentre Norris, dopo l'errore, recupera i decimi persi da Piastri 32° giro - Hamlton rientra settimo e proprio dietro alla Red Bull di Hadjar Leclerc inizia a lamentarsi del fatto di stare dietro a Hamilton che viene allora fatto rientrare ai box per un secondo pit-stop. Gomme hard 30° giro - Errore di Norris alla curva 4, Hamilton perde terreno da Verstappen e viene incalzato da Leclerc 28° giro - Pit-stop per Russell e Albon. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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