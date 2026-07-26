Live GP Ungheria in diretta | Piastri e Norris davanti poi Verstappen e Leclerc Hamilton al secondo pit-stop

Notizia in breve

Al 34° giro del Gran Premio di Ungheria, Norris e Piastri sono in testa, con Norris avanti di 3 secondi. Verstappen e Leclerc seguono a circa 8 secondi, mentre Hamilton effettua il secondo pit-stop. Dietro, Antonelli è a 21 secondi, e Hadjar a 23 secondi e 8 decimi. Tra gli altri piloti, Russell, Lindblad, Hulkenberg, Gasly e Bortoleto sono più distanti.