In diretta dal Gran Premio di Ungheria, Antonelli guida senza aver effettuato alcun pit-stop, con un vantaggio di 12,4 secondi su Piastri. I piloti della McLaren hanno ricevuto indicazioni di spingere fin dal 20° giro, poiché Antonelli avrebbe fatto un solo pit-stop invece dei due previsti. Norris, Verstappen e Hamilton sono racchiusi in un margine di due secondi. La corsa prosegue con questa situazione di testa e di battaglia tra i piloti.

Dal box McLaren comunicato a Piastri e Norris che Antonelli andrà per un solo pit-stop e non per due come da loro programmato. Quindi, dovranno spingere forte. 20° giro - Antonelli conduce con 12"4 su Piastri poi Norris Verstappen e Hamilton racchiusi in 2". Ai box Hadjar e Hulkenberg Davanti a tutti ora c'è Antonelli che ha 12" su Hadjar il quale sta facendo da tappo a Piastri Norris Verstappen e Hamilton Cambio gomme per Ocon 18° giro - E' il turno di Norris prendere la via dei box 17° giro - Cambio gomme per Piastri Leclerc e Gasly Clamoroso sorpasso di Verstappen ai danni di Hamilton. Alla prima curva, Verstappen supera Lawson... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Antonelli comanda, senza pit-stop, poi Piastri e Norris in piena bagarre con Verstappen e Hamilton

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Live GP Austria, la diretta: con Antonelli al pit-stop, Russell torna leader davanti a Verstappen, poi il bolognese seguito da Piastri e HamiltonDurante il Gran Premio in Austria, Antonelli è entrato ai box durante il pit-stop, permettendo a Russell di tornare in testa davanti a Verstappen.

Live GP Ungheria in diretta: Piastri balza in testa davanti a Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc (disastroso)Nel sesto giro del Gran Premio d'Ungheria, Piastri guida con un secondo di vantaggio su Norris e tre su Verstappen, che si difende da Hamilton.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: griglia di partenza rivoluzionata, penalizzati Hamilton ed Antonelli; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; Formula 1 2026, Gp Ungheria: orari tv e diretta streaming; Norris vola in pole in Ungheria, ma la Ferrari c'è.

#Ferrari a caccia della pole position a Budapest, ma attenzione a #McLaren e #Mercedes: segui in #DIRETTA le qualifiche del GP d'Ungheria 2026 di #F1 Pochi minuti al via del Q1 #HungarianGP #LIVE #Quali x.com

Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit

F1 diretta live GP Ungheria: Piastri brucia tutti in partenza, Leclerc male. Hamilton 4°, Antonelli 5°Il racconto in diretta del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito dell'Hungaroring. Sono previsti 70 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it

F1 GP Ungheria, la gara in diretta LIVE: le McLaren in testa, le Ferrari a caccia di Verstappen per il podioLa diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live ... fanpage.it