Live GP Ungheria in diretta | Norris supera Antonelli per il primo posto terzo è Piastri davanti ad Hamilton

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Gran Premio d'Ungheria, Norris ha superato Antonelli per la prima posizione, con Piastri e Hamilton che seguivano in terza e quarta posizione. Al 47° giro, Norris aveva un vantaggio di 4 secondi su Antonelli, che si stava avvicinando a Piastri e Hamilton. Due giri prima, Antonelli era stato superato da Norris, che aveva preso la testa della corsa.

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47° giro - Norris mette subito 4" tra sé e Antonelli che ora vede avvicinarsi Piastri e Hamilton. 43° giro - Antonelli subisce il sorpasso di Norris alla curva 1, tenta una reazione alla curva 2, ma la McLaren è troppo veloce con le gomme nuove Norris è velocissimo e raggiunge Antonelli mentre Piastri maledice Sainz per quel contatto che gli ha fatto perdere tempo e quindi rimanere vicino a Norris 42° giro - Norris gira 2" più rapido dell'attuale leader Antonelli, che ormai ha le gomme hard malandate. Il divario è di 3"2 Verstappen rientra in quinta posizione davanti a Leclerc e dietro ad Hamilton di 8" 42° giro - Pit-stop numero 2 per Verstappen e Gasly. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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