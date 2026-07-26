Nel 55° giro del Gran Premio d’Ungheria, Norris mantiene un vantaggio di 12,5 secondi su Piastri, che è secondo. Hamilton è terzo a 16,8 secondi, seguito da Verstappen a 25 secondi. Antonelli è in box, mentre Leclerc si trova più indietro. Hadjar e Russell sono ancora in pista, con quest’ultimo che ha effettuato una sosta. Antonelli, dopo il pit stop, si trova in quarta posizione.

55° giro di 70 - Norris +12"5 Piastri +14"2 Hamilton +16"8 Verstappen +25"0 Leclerc +27" Antonelli poi staccato Hadjar Russell che è andato al secondo pit-stop, Lindblad e Bortoleto Verstappen recupera mezzo secondo al giro su Piastri e Hamilton 54° giro - Cambio di programma in casa Mercedes, Antonelli viene chiamato ai box per un secondo pit-stop e il bolognese non sembra essere molto d'accordo. Antonelli monta altre gomme hard e rientra sesto 53° giro - In questa tornata Antonelli però ha perso mezzo secondo da Piastri e Hamilton mentre sta spingendo forte con le gomme soft Verstappen, portatosi a soli 3"7 da Hamilton Antonelli prova... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Norris leader tranquillo, Antonelli ai box, sale secondo Piastri davanti a Hamilton e Verstappen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Live GP Ungheria in diretta: Piastri e Norris davanti, poi Verstappen e Leclerc, Hamilton al secondo pit-stopAl 34° giro del Gran Premio di Ungheria, Norris e Piastri sono in testa, con Norris avanti di 3 secondi.

Live GP Ungheria in diretta: Piastri balza in testa davanti a Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc (disastroso)Nel sesto giro del Gran Premio d'Ungheria, Piastri guida con un secondo di vantaggio su Norris e tre su Verstappen, che si difende da Hamilton.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: griglia di partenza rivoluzionata, penalizzati Hamilton ed Antonelli; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; Formula 1 2026, Gp Ungheria: orari tv e diretta streaming; Norris vola in pole in Ungheria, ma la Ferrari c'è.

#Ferrari a caccia della pole position a Budapest, ma attenzione a #McLaren e #Mercedes: segui in #DIRETTA le qualifiche del GP d'Ungheria 2026 di #F1 Pochi minuti al via del Q1 #HungarianGP #LIVE #Quali x.com

Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit

F1 GP Ungheria, la gara in diretta LIVE: Kimi Antonelli prova a sorprendere tutti, spettacolare duello tra Hamilton e VerstappenLa diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Formula 1 diretta Gp Ungheria: le posizioni della Ferrari e di AntonelliNorris dalla pole, mentre Lewis e Kimi hanno dovuto fare i conti con la penalità: gli aggiornamenti in tempo reale ... tuttosport.com