Live GP Ungheria in diretta | Norris leader tranquillo Antonelli ai box sale secondo Piastri davanti a Hamilton e Verstappen

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 55° giro del Gran Premio d’Ungheria, Norris mantiene un vantaggio di 12,5 secondi su Piastri, che è secondo. Hamilton è terzo a 16,8 secondi, seguito da Verstappen a 25 secondi. Antonelli è in box, mentre Leclerc si trova più indietro. Hadjar e Russell sono ancora in pista, con quest’ultimo che ha effettuato una sosta. Antonelli, dopo il pit stop, si trova in quarta posizione.

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55° giro di 70 - Norris +12"5 Piastri +14"2 Hamilton +16"8 Verstappen +25"0 Leclerc +27" Antonelli poi staccato Hadjar Russell che è andato al secondo pit-stop, Lindblad e Bortoleto Verstappen recupera mezzo secondo al giro su Piastri e Hamilton 54° giro - Cambio di programma in casa Mercedes, Antonelli viene chiamato ai box per un secondo pit-stop e il bolognese non sembra essere molto d'accordo. Antonelli monta altre gomme hard e rientra sesto 53° giro - In questa tornata Antonelli però ha perso mezzo secondo da Piastri e Hamilton mentre sta spingendo forte con le gomme soft Verstappen, portatosi a soli 3"7 da Hamilton Antonelli prova... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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