L'Hungaroring è storicamente un tracciato bello, impegnativo, ma sul quale i piloti hanno sempre trovato difficoltà nell'effettuare sorpassi. La prima e la seconda curva sono i punti migliori per provarci, ma non è affatto facile. Fondamentale quindi, diventa la qualifica o il primo giro, sempre caotico. Il campione del mondo Lando Norris è tornato in pole con una McLaren-Mercedes che piano piano sta trovando la competitività degli ultimi due anni. Ma per lui non sarà semplice contenere la vivacità di Charles Leclerc e della Ferrari che sogna di poter conquistare il Gran Premio di Ungheria. Leclerc è in prima fila, ma in realtà doveva esserci uno straordinario Lewis Hamilton, che aveva il secondo crono a soli 12 millesimi da Norris. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: Norris cerca il riscatto, ma dovrà fare i conti con la Ferrari di Leclerc

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