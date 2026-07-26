Formula 1 oggi orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo | Norris in pole Leclerc in prima fila con la Ferrari

Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Ungheria, con Leclerc che scatterà dalla prima fila. La gara si svolge all’Hungaroring di Budapest e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. In pista, Leclerc e Hamilton si contendono la vittoria con Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren. Gli orari di inizio sono disponibili sui canali ufficiali. La competizione è in corso, con aggiornamenti live durante tutta la giornata.

La diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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