Formula 1 oggi orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo | Norris in pole Leclerc in prima fila con la Ferrari

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Ungheria, con Leclerc che scatterà dalla prima fila. La gara si svolge all’Hungaroring di Budapest e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. In pista, Leclerc e Hamilton si contendono la vittoria con Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren. Gli orari di inizio sono disponibili sui canali ufficiali. La competizione è in corso, con aggiornamenti live durante tutta la giornata.

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La diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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