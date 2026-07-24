LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Ferrari in cerca dell’assetto nella FP1 Antonelli dovrà cedere il sedile…

Durante la prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2026, la Ferrari ha lavorato sull’assetto della vettura. Kimi Antonelli, che ha vinto a Spa-Francorchamps, ha attirato l’attenzione come protagonista della sessione. Nel frattempo, è stato annunciato che Antonelli dovrà lasciare il sedile, senza specificare i dettagli su chi lo sostituirà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 A monopolizzare l’attenzione è Kimi Antonelli, autentica rivelazione della stagione, che arriva a Budapest forte del successo conquistato a Spa-Francorchamps. La vittoria in Belgio gli ha permesso di consolidare la leadership del campionato, portando il proprio vantaggio a 45 punti sugli inseguitori e confermandosi come il pilota da battere in questa fase della stagione. 12.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end dell’Hungaroring, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end dell’Hungaroring, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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