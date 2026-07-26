25° giro - Norris si è sensibilmente avvicinato a Piastri 24° giro - Piastri precede Norris di 1" poi a 4"7 c'è Verstappen che ha 1"8 su Hamilton seguito da Leclerc a 1". Antonelli è sesto a 5"7 da Leclerc e precede di 7" Russell, poi Hadjar Bortoleto Lawson Alonso Lindblad Hulkenberg Gasly Albon Stroll Colapinto Ocon Sainz Bearman Perez Ancora senza pit-stop sono Russell Bortoleto Alonso e Albon 23° giro - Antonelli in corsia box monta gomme dure. Andrà veramente fino alla fine senza una ulteriore sosta considerando che i giri da completare sono 70? 22° giro - Piastri riduce il divario da Antonelli a 8"8 Con le gomme medie che hanno percorso 21 giri, Antonelli comincia a girare 1" più lento delle due McLaren Dal box McLaren comunicato a Piastri e Norris che Antonelli andrà per un solo pit-stop e non per due come da loro programmato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: le due McLaren sono tornate in testa con Piastri e Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc

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LIVE F1 GP Ungheria 2026 | GARA in Diretta! Live Timing e Commento in Tempo Reale

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