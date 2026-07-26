Al 41° giro, Verstappen e Antonelli, entrambi con una sola sosta, sono separati da 2,7 secondi. Norris, terzo, si trova a 8,2 secondi da loro e precede Piastri. Durante il pit-stop, Norris è passato davanti a Verstappen, che ora si trova in testa alla corsa.

41° giro - Verstappen e Antonelli, con una sola sosta fatta, sono divisi da 2"7. Norris è terzo a 8"2 e precede Piastri E' Verstappen ora a guidare la gara mentre Bearman va in testacoda alla curva 2 40° giro - Seconda sosta per Norris che riparte con gomme hard e rientra appena davanti a Piastri Rischio grosso per Piastri nel doppiaggio di Sainz che non lo vede in uscita dalla curva 2 e vanno gomma contro gomma 39° giro - Norris +8"5 Verstappen +13" Antonelli +22"4 Piastri +24"2 Hamilton +34"4 Leclerc 37° giro - Seconda sosta per Leclerc, altro set di gomme hard. Antonelli ha ora pista libera e si trova terzo 34° giro - Norris +3"... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live GP Ungheria in diretta: con Norris al pit-stop passa in tesa Verstappen davanti ad Antonelli per 3"

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