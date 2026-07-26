Tra poco prende il via il Gran Premio d’Ungheria 2026, con Charles Leclerc che sfida Lando Norris in partenza. La gara è in diretta e gli appassionati sono pronti a seguire le prime fasi. Nel frattempo, si discute di una possibile situazione in cui un pilota potrebbe trovarsi dietro a un avversario più veloce, e si chiede se la squadra potrebbe intervenire con un ordine di scuderia per favorire uno dei due.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Qualora Antonelli si ritrovasse alle spalle di Russell e fosse più veloce, come si comporterebbe la Mercedes? Arriverebbe o no l’ordine di scuderia. La vera avversaria dell’italiano, probabilmente, è la Ferrari.Il tempo delle decisioni è vicino. 14.47 Di tanto in tanto, si è assistito a risultati a sorpresa. Per esempio nel 1989, quando Nigel Mansell rimontò dalla 12ma posizione di partenza. Oppure nel 2006, con il successo di Jenson Button dal 14° posto in griglia. 14.45 Dunque, statistiche alla mano, chance di vittoria risicatissime per Hamilton ed Antonelli. 14.44 È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza. Leclerc sfida Norris

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercedes Biggest Upgrade of the Season, Max Reaches Breaking Point & Rain Could Decide Everything

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: tra poco le qualifiche. Norris mina vagante tra le Ferrari e AntonelliTra le qualifiche del GP Ungheria 2026, i piloti con almeno una pole position all’Hungaroring sono nove, con Hamilton in testa con nove.

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Leclerc vola nella FP1, Hamilton insegue. Russell poco brillanteDurante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, un pilota ha commesso un errore durante un tentativo di miglioramento, mentre...

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: griglia di partenza rivoluzionata, penalizzati Hamilton ed Antonelli; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; DIRETTA F1 - GP Ungheria 2026: LIVE prove libere 2.

Gara #F1 diretta GP Ungheria: segui Leclerc, Hamilton e Antonelli oggi LIVE x.com

F1 diretta live GP Ungheria: cresce l'attesa, chance Leclerc in prima fila con Hamilton e Antonelli per la rimontaIl racconto in diretta del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito dell'Hungaroring. Sono previsti 70 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it

Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit

Formula 1 oggi, orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila con la FerrariLa diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live ... fanpage.it