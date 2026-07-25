LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | tra poco le qualifiche Norris mina vagante tra le Ferrari e Antonelli

Notizia in breve

Tra le qualifiche del GP Ungheria 2026, i piloti con almeno una pole position all’Hungaroring sono nove, con Hamilton in testa con nove. Seguono Alonso con due, mentre Verstappen, Russell, Norris e Leclerc hanno ciascuno una pole. Norris, che ha ottenuto l’ultima pole nel 2024, si distingue come possibile sorpresa tra Ferrari e Antonelli. Le sessioni sono in corso, con i piloti impegnati sul circuito.