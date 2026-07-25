LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | tra poco le qualifiche Norris mina vagante tra le Ferrari e Antonelli
Tra le qualifiche del GP Ungheria 2026, i piloti con almeno una pole position all’Hungaroring sono nove, con Hamilton in testa con nove. Seguono Alonso con due, mentre Verstappen, Russell, Norris e Leclerc hanno ciascuno una pole. Norris, che ha ottenuto l’ultima pole nel 2024, si distingue come possibile sorpresa tra Ferrari e Antonelli. Le sessioni sono in corso, con i piloti impegnati sul circuito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Piloti in attività con almeno una pole position all’Hungaroring. 9 – HAMILTON Lewis (07, 08, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23) 2 – ALONSO Fernando (2003, 2009) 1 – VERSTAPPEN Max (2019) 1 – RUSSELL George (2022) 1 – NORRIS Lando (2024) 1 – LECLERC Charles (2025) 15.29 Piloti in attività con almeno una vittoria all’Hungaroring. 8 – HAMILTON Lewis (07, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 20) 2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023) 1 – ALONSO Fernando (2003) 1 – OCON Esteban (2021) 1 – PIASTRI Oscar (2024) 1 – NORRIS Lando (2025) 15.26 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (9) L’inglese è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it
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