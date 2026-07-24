Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, un pilota ha commesso un errore durante un tentativo di miglioramento, mentre un altro si è lamentato di non sentirsi a suo agio con la vettura. Un pilota ha iniziato la sessione con un buon ritmo, mentre un compagno di squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione e la fluidità nel giro veloce. La sessione prosegue con diversi piloti alla ricerca di miglioramenti sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Russell poco brillante, autore di un errore nel corso di nuovo tentativo nel time-attack. 14.12 Hamilton, al momento, non si sente in mano la vettura come Leclerc, che ha iniziato in maniera molto convincente. 14.10 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.075 4 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.484 2 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 2 4 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.922 3 5 George Russell Mercedes +0.991 3 6 Gabriel Bortoleto Audi +1.285 6 7 Nico Hülkenberg Audi +1.548 5 8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.685 3 9 Liam Lawson Racing Bulls +1.791 4 10 Lando Norris McLaren +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Leclerc vola nella FP1, Hamilton insegue. Russell poco brillante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1 2026 GP Barcellona: Le modifiche alla SF-26 funzionano. Hamilton vola...Leclerc no

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Barcellona 2026 in DIRETTA: Russell velocissimo nella FP1, Leclerc insegue e Fornaroli si testa. Antonelli ed Hamilton stanno a guardareDurante la prima sessione di prove libere del GP di Barcellona, Russell ha segnato il tempo più rapido, con Leclerc che lo seguiva da vicino.

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Russell parte forte nella FP1, Leclerc ed Hamilton inseguono. Fornaroli lavora sull’assetto, assente AntonelliNella prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2026, Russell ha segnato il miglior tempo con la Mercedes in 1’22”056, superando di 0,689...

Temi più discussi: F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING; F1, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming; Formula 1, GP Ungheria 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming.

Le prime prove libere del weekend del GP d'Ungheria in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP x.com

DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 1Diretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio e benvenuti al commento del primo turno di Prove Libere del Gran ... msn.com

LIVE F1 GP Ungheria, prove libere 1 in diretta: Ferrari in pista con Leclerc e Hamilton, primo confronto con Kimi Antonelli. Sulla McLaren c’è FornaroliLa diretta delle prove libere del GP Ungheria della Formula 1 2026 all'Hungaroring di Budapest: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it