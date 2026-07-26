LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | podio di lusso per Antonelli errori e delusione per la Ferrari

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria del 2026, Antonelli ha conquistato il podio, mentre la Ferrari ha subito errori che hanno compromesso le loro prestazioni. La gara si è conclusa con un risultato di rilievo per il pilota italiano, ma ha anche evidenziato difficoltà per il team di Maranello. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti e, alle 16.55, si è conclusa la corsa. La Formula 1 si ferma ora per le vacanze, con le prossime gare in Olanda e a Monza.