LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | podio di lusso per Antonelli errori e delusione per la Ferrari
Durante il Gran Premio di Ungheria del 2026, Antonelli ha conquistato il podio, mentre la Ferrari ha subito errori che hanno compromesso le loro prestazioni. La gara si è conclusa con un risultato di rilievo per il pilota italiano, ma ha anche evidenziato difficoltà per il team di Maranello. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti e, alle 16.55, si è conclusa la corsa. La Formula 1 si ferma ora per le vacanze, con le prossime gare in Olanda e a Monza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 16.55 La F1 va in vacanza. La prossima gara sarà in Olanda il 23 agosto. Poi Monza il 6 settembre. 16.54 La classifica costruttori: 1 Mercedes 379 2 Ferrari 307 3 McLaren 220 4 Red Bull Racing 177 5 Racing Bulls 66 6 Alpine 61 7 Haas F1 Team 21 8 Audi 12 9 Williams 11 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0 16.53 La nuova classifica del Mondiale piloti: 1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 219 2 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 169 3 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 160 4 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 138 5 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 128 6 Max Verstappen... 🔗 Leggi su Oasport.it
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