LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Norris domina gran podio per Antonelli! Flop Ferrari

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, dominando la corsa dalla prima posizione. Con una vettura migliorata grazie a numerosi aggiornamenti, la McLaren ha ottenuto un risultato convincente. Al secondo posto si è classificato un pilota italiano, mentre la Ferrari ha concluso con risultati deludenti. Norris attualmente si trova a 91 punti di svantaggio dal leader del campionato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 16.50 La McLaren è tornata agli antichi fasti grazie ai tanti aggiornamenti. Può tornare in lotta per il Mondiale? Norris, al momento, si trova a -91 da Antonelli. 16.47 La Ferrari esce con le ossa rotte dall’Ungheria. Doveva essere la pista ideale per ambire alla vittoria, se non alla doppietta. Invece le Rosse sono rimaste addirittura fuori dal podio. Pessima partenza per Leclerc, Hamilton zavorrato da penalità a raffica, poi la frittata finale dei pit-stop in regime di Virtual Safety Car, un regalo indiretto nei confronti di Antonelli. 16.45 Antonelli ha guadagnato 5 punti su Hamilton e 9 su Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

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