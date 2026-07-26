LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Norris domina gran podio per Antonelli! Flop Ferrari

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, dominando la corsa dalla prima posizione. Con una vettura migliorata grazie a numerosi aggiornamenti, la McLaren ha ottenuto un risultato convincente. Al secondo posto si è classificato un pilota italiano, mentre la Ferrari ha concluso con risultati deludenti. Norris attualmente si trova a 91 punti di svantaggio dal leader del campionato.