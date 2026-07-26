Nel 52° giro del Gran Premio di Ungheria, Norris ha superato Antonelli, tornando in testa alla corsa. Antonelli si mantiene con quattro decimi di vantaggio su Piastri, che a sua volta ha due decimi su Hamilton. Nel frattempo, nel 51° giro, Perez procede con grande lentezza a bordo di una Cadillac.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52° giro70 Antonelli mantiene 4?2 su Piastri, a sua volta con 2?2 su Hamilton. 51° giro70 Perez procede molto lentamente con la Cadillac. 50° giro70 Nessun provvedimento per Leclerc per la presunta infrazione in regime di bandiera gialla. 50° giro70 Norris imprendibile: 5?1 su Antonelli e 9?8 su Piastri. 49° giro70 Da capire ora se Antonelli si fermerà per la seconda sosta o se proverà ad andare sino in fondo. 48° giro70 I primi 10 hanno tutti gomme hard, tranne Verstappen che ha optato per le soft. 47° giro70 La classifica aggiornata. Antonelli e Russell hanno una sosta in meno rispetto agli altri: 1 Lando Norris (McLaren) – Leader 2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Norris sorpassa Antonelli e torna leader

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1 LIVE | GP UNGHERIA GARA in Diretta | Radiocronaca LIVE | Live Streaming Italiano |

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Norris, ma con una sosta in meno

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Hamilton beffato da Norris e sotto investigazione! 4° Antonelli, Russell in quarta filaDurante il Gran Premio di Ungheria, il pilota con il numero 44 è stato sottoposto a un’investigazione, mentre il pilota con il numero 4 ha superato...

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: griglia di partenza rivoluzionata, penalizzati Hamilton ed Antonelli; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; Norris vola in pole in Ungheria, ma la Ferrari c'è; F1, Gp dell'Ungheria: dove vederlo in diretta tv e streaming.

Gara #F1 diretta GP Ungheria: segui Leclerc, Hamilton e Antonelli oggi LIVE x.com

Diretta F1 | GP Ungheria 2026: Live garaDiretta F1 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell’Hungaroring dove alle 15:00 ... msn.com

Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit

F1 GP Ungheria, la gara in diretta LIVE: Kimi Antonelli prova a sorprendere tutti, spettacolare duello tra Hamilton e VerstappenLa diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live ... fanpage.it