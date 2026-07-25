LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton beffato da Norris e sotto investigazione! 4° Antonelli Russell in quarta fila
Durante il Gran Premio di Ungheria, il pilota con il numero 44 è stato sottoposto a un’investigazione, mentre il pilota con il numero 4 ha superato Norris per ottenere la quarta posizione in griglia. La gara si sta svolgendo con alcuni piloti in posizioni di rilievo, tra cui Antonelli in quarta fila e Russell, anch’egli nelle prime file. La diretta continua a monitorare gli sviluppi, in particolare riguardo all’indagine su Hamilton.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 17.11 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Continuate a seguirci per conoscere l’esito dell’investigazione nei confronti di Hamilton. Un saluto sportivo. 17.09 Anche se ad Antonelli venisse cancellato il tempo per la bandiera gialla, dovrebbe rimanere comunque quarto. Diverso il discorso per Hamilton: in caso di penalità per impeding nei confronti di Piastri, allora arretrerebbe di 3 posizioni sulla griglia di partenza. 17.08 La Ferrari deve però guardare al bicchiere mezzo pieno: domani potrà giocarsi la vittoria e, soprattutto, parte davanti ad Antonelli, per ora il grande rivale per il Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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