LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Hamilton beffato da Norris e sotto investigazione! 4° Antonelli Russell in quarta fila

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria, il pilota con il numero 44 è stato sottoposto a un’investigazione, mentre il pilota con il numero 4 ha superato Norris per ottenere la quarta posizione in griglia. La gara si sta svolgendo con alcuni piloti in posizioni di rilievo, tra cui Antonelli in quarta fila e Russell, anch’egli nelle prime file. La diretta continua a monitorare gli sviluppi, in particolare riguardo all’indagine su Hamilton.