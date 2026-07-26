CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45° giro70 Norris in scia ad Antonelli. Ha gomme hard più fresche di ben 17 giri. 44° giro70 Leclerc notato per aver infranto il regime di bandiera gialla. 44° giro70 Norris si porta a 1?5 da Antonelli. E’ nettamente più veloce. 43° giro70 Antonelli è in testa con 3?6 su Norris, ma deve ancora effettuare la seconda sosta. 42° giro70 Rientra ai box Verstappen per la seconda sosta. Monta gomme soft e rientra di un soffio davanti a Leclerc. 41° giro70 Verstappen al comando con 2?9 su Antonelli. Entrambi hanno effettuato una sola sosta. Il leader virtuale è Norris, 3° a 8?4 con 2 pit-stop. 40° giro70 Piastri paga carissimo il contatto con il doppiato Sainz: lì ha perso almeno un secondo e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Norris, ma con una sosta in meno

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LIVE Qualifiche GP Ungheria F1 2026 Ferrari favorita Norris risponde

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LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Norris davanti ad Antonelli in Q1, ma Hamilton impressiona con le medieDurante le qualifiche del GP Ungheria 2026, Norris ha ottenuto il miglior tempo in Q1, superando Antonelli.

Live GP Ungheria in diretta: con Norris al pit-stop passa in tesa Verstappen davanti ad Antonelli per 3"Al 41° giro, Verstappen e Antonelli, entrambi con una sola sosta, sono separati da 2,7 secondi.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: griglia di partenza rivoluzionata, penalizzati Hamilton ed Antonelli; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; Norris vola in pole in Ungheria, ma la Ferrari c'è; LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari stellare, Hamilton il più veloce davanti a Leclerc! Antonelli fuori dai 10.

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Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit

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