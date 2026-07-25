Alle 13.34, durante la FP3 del GP Ungheria, Norris ha segnato il miglior tempo, superando le Ferrari e Antonelli. La sessione ha mostrato un miglioramento significativo nei tempi del pilota, indicando una buona competitività della McLaren. Alle 16.00 si terranno le qualifiche, con Norris in prima fila. La classifica vede Norris davanti alle due Ferrari e Kimi Antonelli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Una FP3 decisamente importante quella che abbiamo visto a Budapest. Norris ha dimostrato che le McLaren saranno ampiamente della partita per la pole, con un T2 davvero migliorato rispetto a ieri. Piastri non brilla e accusa mezzo secondo dal campione del mondo. 13.32 CLASSIFICA FINALE FP3 1 Lando NorrisMcLaren 1:17.939 4 2 Lewis HamiltonFerrari +0.117 5 3 Kimi AntonelliMercedes +0.129 5 4 Charles LeclercFerrari +0.352 5 5 Oscar PiastriMcLaren +0.499 4 6 George RussellMercedes +0.602 4 7 Max VerstappenRed Bull Racing +0.717 3 8 Isack HadjarRed Bull Racing +1.113 4 9 Liam LawsonRacing Bulls +1.149 5 10 Nico HulkenbergAudi +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Norris precede le due Ferrari e Kimi Antonelli. Alle 16.00 le qualifiche

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