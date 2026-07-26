Alle 11:00 si svolge il Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento del campionato di Formula 1 2026. Charles Leclerc cerca una vittoria per rilanciare la sua corsa al titolo. Lewis Hamilton e Antonelli puntano a migliorare le posizioni in classifica. La gara si svolge sul circuito di Budapest e sarà trasmessa in diretta. Aggiornamenti e risultati vengono forniti costantemente durante la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring, si prevede una domenica piuttosto intensa e il via, previsto alle ore 15:00, sarà uno dei momenti più importanti dell’intera gara. Dalla pole-position ci sarà il britannico Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha saputo trovare un’ottima messa a punto con la sua McLaren, precedendo nella griglia di partenza “definitiva” il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e il compagno di squadra Oscar Piastri. Un time-attack convulso, per quanto accaduto posteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Leclerc può rilanciarsi per il Mondiale! Hamilton e Antonelli per la rimonta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Monaco, l'intervista di Kimi Antonelli dopo la vittoria a Monte-Carlo: Non è stato facile

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Leclerc punta al colpaccio. Hamilton e Antonelli devono rimontareUn incidente tra due vetture ha causato la bandiera rossa nel corso del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari stellare, Hamilton il più veloce davanti a Leclerc! Antonelli fuori dai 10Durante l’ultimo giro di simulazione, le Ferrari sembrano avere pista libera, dopo aver corso con ritmo elevato.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: griglia di partenza rivoluzionata, penalizzati Hamilton ed Antonelli; F1 LIVE GP Ungheria, segui le sessioni del sabato in diretta; Norris vola in pole in Ungheria, ma la Ferrari c'è; DIRETTA F1 - GP Ungheria 2026: LIVE prove libere 2.

#Ferrari a caccia della pole position a Budapest, ma attenzione a #McLaren e #Mercedes: segui in #DIRETTA le qualifiche del GP d'Ungheria 2026 di #F1 Pochi minuti al via del Q1 #HungarianGP #LIVE #Quali x.com

Formula 1 oggi, orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila con la FerrariLa diretta della gara del GP Ungheria di F1 in calendario oggi all'Hungaroring di Budapest: gli aggiornamenti live ... fanpage.it

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Leclerc punta al colpaccio. Hamilton e Antonelli devono rimontareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d'Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. oasport.it

Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit