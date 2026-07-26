LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Leclerc punta al colpaccio Hamilton e Antonelli devono rimontare

Un incidente tra due vetture ha causato la bandiera rossa nel corso del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. La corsa è temporaneamente sospesa mentre i commissari intervengono per rimuovere i mezzi coinvolti. I piloti coinvolti sono stati portati ai box per controlli, e la gara riprenderà appena terminati i lavori di pulizia e ripristino della pista. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o penalità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring, si prevede una domenica piuttosto intensa e il via, previsto alle ore 15:00, sarà uno dei momenti più importanti dell’intera gara. Dalla pole-position ci sarà il britannico Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha saputo trovare un’ottima messa a punto con la sua McLaren, precedendo nella griglia di partenza “definitiva” il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e il compagno di squadra Oscar Piastri. Un time-attack convulso, per quanto accaduto posteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE QUALIFICA F1FERRARI IN UNGHERIA PUNTA ALLA POLE POSITION!

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