Durante l’ultimo giro di simulazione, le Ferrari sembrano avere pista libera, dopo aver corso con ritmo elevato. Hamilton ha registrato il tempo più veloce, posizionandosi davanti a Leclerc, mentre Antonelli è fuori dalla top dieci. La bandiera a scacchi ha concluso la sessione alle 18.00, segnando la fine di questa fase di test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Bandiera a scacchi! Ultimo giro della simulazione di gara per le Ferrari, che dovrebbero avere finalmente pista libera. 17.58 Le Ferrari sono ancora rallentate nel traffico, mentre Antonelli torna a girare sull’1:24 basso. 17.56 Tanto traffico negli ultimi giri per Leclerc e Hamilton. Passo ancora buono per Antonelli sull’1:24 basso. 17.53 Molto bene anche Antonelli, che passa sul traguardo in 1’23?7 con gomma soft. 17.52 Leclerc si conferma sull’1:23.7 anche nel secondo giro del long-run. Hamilton comincia invece la simulazione di gara sulla mescola media. 17.51 Leclerc comincia il suo long-run con gomme soft in 1’23?7, mentre gli altri big avevano girato inizialmente sul piede dell’1:24 per poi salire progressivamente verso l’1:25. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari stellare, Hamilton il più veloce davanti a Leclerc! Antonelli fuori dai 10

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