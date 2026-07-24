Nella prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2026, Russell ha segnato il miglior tempo con la Mercedes in 1’22”056, superando di 0,689 secondi la Ferrari di Leclerc. Hamilton si trova insegue, mentre Fornaroli lavora sull’assetto della vettura. Antonelli non ha partecipato alla sessione. La sessione è in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Russell risponde immediatamente con la Mercedes e vola: 1’22?056, rifilando 0?689 alla Rossa di Leclerc. Pista che si gomma di giro in giro, quindi tempi da valutare. 13.34 Leclerc, con gomme medie, si lancia per un giro veloce, per testare la nuova ala posteriore. Charles conclude il suo tentativo col crono di 1’22?705, precedendo di 0?801 Lawson e di 1?536 Aron con Racing Bulls e Alpine, rispettivamente. Fornaroli è sesto a 2?014 dalla vetta. 13.31 Inizia il lavoro dei piloti in pista. La prima vettura è la Haas del rookie Hirakawa. Sul tracciato anche le Ferrari di Leclerc e di Hamilton, ricordiamo che Antonelli non girerà per lasciare il sedile a Vesti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Russell parte forte nella FP1, Leclerc ed Hamilton inseguono. Fornaroli lavora sull’assetto, assente Antonelli

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