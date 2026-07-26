LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | la Ferrari si affida a Leclerc Gara dalle 15.00
La gara di Formula 1 del GP Ungheria 2026 inizia alle 15.00, con la Ferrari che schiera Leclerc tra i piloti. Attualmente, la classifica del mondiale costruttori vede Mercedes al primo posto con 358 punti, seguita dalla Ferrari con 285 punti e dalla McLaren con 195. Red Bull Racing si trova in quarta posizione con 151 punti, mentre Alpine e Racing Bulls sono entrambe a 61 punti. Tra le altre scuderie, Haas F1 Team ha 21 punti, Williams 11, Audi 10, Aston Martin 1 e Cadillac nessun punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 La classifica del Mondiale cotruttori: 1 Mercedes 358 2 Ferrari 285 3 McLaren 195 4 Red Bull Racing 151 5 Alpine 61 6 Racing Bulls 61 7 Haas F1 Team 21 8 Williams 11 9 Audi 10 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0 14.27 La classifica del Mondiale piloti: 1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 204 2 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 159 3 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 154 4 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 126 5 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 103 6 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 92 7 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 91 8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 60 9 Pierre Gasly... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit