LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | la Ferrari si affida a Leclerc Gara dalle 15.00

Notizia in breve

La gara di Formula 1 del GP Ungheria 2026 inizia alle 15.00, con la Ferrari che schiera Leclerc tra i piloti. Attualmente, la classifica del mondiale costruttori vede Mercedes al primo posto con 358 punti, seguita dalla Ferrari con 285 punti e dalla McLaren con 195. Red Bull Racing si trova in quarta posizione con 151 punti, mentre Alpine e Racing Bulls sono entrambe a 61 punti. Tra le altre scuderie, Haas F1 Team ha 21 punti, Williams 11, Audi 10, Aston Martin 1 e Cadillac nessun punto.