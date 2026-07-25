CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Entrano in pista le Ferrari. Ora vedremo davvero il livello delle rosse nel time attack. Saranno ancora le più veloci? 13.20 Russell migliora ma è solamente sesto a 663 millesimi da Norris. Per ora l’inglese non sembra assolutamente pronto a lottare per la pole. 13.19 Verstappen si lancia a sua volta. Non migliora nel T2, chiude in 1:18.656 ed è quarto a 450 millesimi. 13.18 Norris si lancia. Record al T1 per 29 millesimi, arriva al secondo settore con 172 millesimi di vantaggio. Chiude 1:18.206 ed è primo per 48 millesimi. 13.17 Piastri sale in seconda posizione a 210 millesimi da Antonelli che ha scoperto le proprie carte. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Antonelli si mette tra le due Ferrari. Leclerc al comando

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