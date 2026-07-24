LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Ferrari da urlo Leclerc in testa con margine! Russell in difficoltà alle 17.00 le FP2

Il pilota monegasco sta parlando con i tecnici dopo la fine della prima sessione di prove libere, sperando che i problemi riscontrati non siano gravi e non influenzino il resto del weekend. La sessione si è conclusa alle 14.30, con le Ferrari in evidenza e Leclerc in testa. Russell ha mostrato difficoltà durante la giornata. Alle 17.00 si svolgeranno le seconde prove libere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 FINE DELLA FP1!!! 14.28 Leclerc sta parlando con i propri tecnici. Il monegasco spera che non sia nulla di serio, che possa andare a condizionare il proprio fine-settimana. 14.26 Sessione conclusa anzitempo per Leclerc, vedremo quale sarà il problema tecnico che si è palesato sulla SF-26. 14.25 Hamilton, in tutto questo, gira piuttosto forte nella simulazione sul passo gara, sul piede dell’1’24” basso. 14.22 Simulazione passo gara per Hamilton che inizia in 1’24?064, mentre c’è un problema tecnico sulla Ferrari di Leclerc. Fermo in corsia box il monegasco, poco prima della bilancia. Si spera che non sia nulla di serio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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