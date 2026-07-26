LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | la Ferrari sbaglia la strategia Antonelli sale in terza piazza

Notizia in breve

Durante il GP Ungheria 2026, la Ferrari ha scelto una strategia che si è rivelata meno efficace, portando Antonelli a salire in terza posizione. Al 70° giro, Hamilton ha un vantaggio di due mescole rispetto ad Antonelli, con pneumatici soft contro hard. La classifica vede Norris in prima posizione, seguito da Verstappen a sei secondi di distanza.