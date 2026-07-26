LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | la Ferrari sbaglia la strategia Antonelli sale in terza piazza
Durante il GP Ungheria 2026, la Ferrari ha scelto una strategia che si è rivelata meno efficace, portando Antonelli a salire in terza posizione. Al 70° giro, Hamilton ha un vantaggio di due mescole rispetto ad Antonelli, con pneumatici soft contro hard. La classifica vede Norris in prima posizione, seguito da Verstappen a sei secondi di distanza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60° giro70 Adesso Hamilton ha due mescole di vantaggio nei confronti di Antonelli: soft contro hard. 59° giro70 La classifica aggiornata: 1 Lando Norris (McLaren) – Leader 2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +6.128 3 Kimi Antonelli (Mercedes) +14.111 4 Lewis Hamilton (Ferrari) +14.645 5 Charles Leclerc (Ferrari) +22.307 6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +40.681 7 George Russell (Mercedes) +52.145 8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +79.982 9 Gabriel Bortoleto (Audi) +82.386 10 Liam Lawson (Racing Bulls) +82.657 11 Nico Hülkenberg (Audi) +83.494 12 Lance Stroll (Aston Martin) 1 L 13 Pierre Gasly (Alpine) 1... 🔗 Leggi su Oasport.it
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